Feuerwehr löscht mit Elbwasser: Brand auf Gelände einer Spedition ausgebrochen

Hamburg - Großeinsatz in der Hansestadt ! Auf dem Gelände einer Spedition im Pollhornweg war am Montag ein Feuer ausgebrochen.

Die Feuerwehr nutzte Elbwasser, um den Brand auf den Speditionsgelände zu löschen. © Christoph Seemann / Hamburg News

Dort brannten Maschinenteile sowie einige Holzpaletten, so ein Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr Hamburg am Montag auf Nachfrage von TAG24.

Weil die Versorgung mit Löschwasser schwierig war, musste ein Löschboot angefordert werden.

"Wir haben das Original-Elbwasser nachher zum Löschen genommen", ein Feuerwehrsprecher.

Nach dem Brand auf dem Gelände einer Spedition in Hamburg-Wilhelmsburg laufen nun die Ermittlungen zur Brandursache.