Feuerwehr löscht mit Elbwasser: Brand auf Gelände einer Spedition ausgebrochen
Von Jana Steger, Bernhard Sprengel
Hamburg - Großeinsatz in der Hansestadt! Auf dem Gelände einer Spedition im Pollhornweg war am Montag ein Feuer ausgebrochen.
Dort brannten Maschinenteile sowie einige Holzpaletten, so ein Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr Hamburg am Montag auf Nachfrage von TAG24.
Weil die Versorgung mit Löschwasser schwierig war, musste ein Löschboot angefordert werden.
"Wir haben das Original-Elbwasser nachher zum Löschen genommen", ein Feuerwehrsprecher.
Nach dem Brand auf dem Gelände einer Spedition in Hamburg-Wilhelmsburg laufen nun die Ermittlungen zur Brandursache.
Menschen waren zu keiner Zeit in Gefahr
Ausgebrochen war der Brand am Montagnachmittag gegen 15.55 Uhr. Gegen 20.35 Uhr konnte das Feuer jedoch gelöscht werden, bestätigte ein Sprecher am Montagabend.
Der Brandort sei am Abend nach Abschluss der Löscharbeiten an die Polizei übergeben worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstagmorgen. Die Brandermittler werden nun den Ort des Feuers begutachten.
Die Feuerwehr war mit rund 70 Kräften im Einsatz. Menschen waren nicht in Gefahr. Die Spedition liegt nicht in einem Wohngebiet.
Erstmeldung am 1. Dezember, um 17.52 Uhr, zuletzt aktualisiert am 2. Dezember um 10.06 Uhr.
Titelfoto: Christoph Seemann/Hamburg News