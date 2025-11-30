Flammen in Mehrfamilienhaus: Fünf Personen verletzt
Hamburg - Am Sonntagabend gab es einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lokstedt.
Die Feuerwehr Hamburg teilte mit, dass Flammen aus dem Fenster im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Kollaustraße schlugen. Auch das Treppenhaus sei bereits stark verraucht gewesen.
Zudem wäre laut der Feuerwehr zunächst eine Person in ihrer Wohnung eingeschlossen gewesen.
Die Feuerwehrkräfte löschten den Zimmerbrand mit Stahlrohren von innen, außen und über das verrauchte Treppenhaus. Gleichzeitig wurden zwei Trupps unter Atemschutz eingesetzt, um Menschen aus ihren Wohnungen zu retten, so die Feuerwehr.
Insgesamt holten die Einsatzkräfte fünf Personen aus dem Haus. Diese wären leicht verletzt gewesen, konnten aber ambulant vor Ort versorgt werden.
Die Brandursache ist noch unklar
Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Anschließend führte die Feuerwehr noch Nachlöscharbeiten durch, kontrollierte angrenzende Wohnungen auf Rauch- und Wasserschäden sowie auf erhöhte CO-Konzentration.
Zudem wurde ein Elektro-Notdienst zu der Überprüfung der Haustechnik hinzugezogen, teilte die Feuerwehr mit.
Aktuell sei die Brandursache noch unklar. Die Polizei Hamburg habe die Ermittlungen aufgenommen.
Rund 60 Einsatzkräfte waren über mehrere Stunden im Einsatz.
Titelfoto: Christoph Seemann/Hamburg News