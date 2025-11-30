Flammen in Mehrfamilienhaus: Fünf Personen verletzt

Hamburg - Am Sonntagabend gab es einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lokstedt.

Die Hamburger Feuerwehr rettete fünf Personen aus dem Gebäude. © Christoph Seemann/Hamburg News

Die Feuerwehr Hamburg teilte mit, dass Flammen aus dem Fenster im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Kollaustraße schlugen. Auch das Treppenhaus sei bereits stark verraucht gewesen.

Zudem wäre laut der Feuerwehr zunächst eine Person in ihrer Wohnung eingeschlossen gewesen.

Die Feuerwehrkräfte löschten den Zimmerbrand mit Stahlrohren von innen, außen und über das verrauchte Treppenhaus. Gleichzeitig wurden zwei Trupps unter Atemschutz eingesetzt, um Menschen aus ihren Wohnungen zu retten, so die Feuerwehr.

Insgesamt holten die Einsatzkräfte fünf Personen aus dem Haus. Diese wären leicht verletzt gewesen, konnten aber ambulant vor Ort versorgt werden.