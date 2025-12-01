Geht ein Feuerteufel wieder um? Gartenlaube in Flammen

Die Feuerwehr musste in der Nacht wieder einmal im Hamburger Stadtteil Mümmelmannsberg ausrücken. Eine Gartenlaube stand in Flammen.

Von Robert Stoll

Hamburg - War ein Feuerteufel am Werk? In der Nacht zu Montag hat es im Hamburger Stadtteil Mümmelmannsberg erneut gebrannt.

In Hamburg-Mümmelmannsberg brannte eine Gartenlaube.  © Lars Ebner

Im Kleingartenverein "Gartenfreunde Mümmelmannsberg" stand eine neun Quadratmeter große Gartenlaube in Vollbrand, direkt gegenüber der Rettungswache.

Wie ein Feuerwehrsprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, war das Feuer gegen 2.47 Uhr gemeldet worden. Eine gute halbe Stunde später war der Brand bereits wieder gelöscht.

Bei dem Einsatz wurden weder Personen verletzt, noch konnte ein Tatverdächtiger gefasst werden.

Noch ist unklar, wie es zu dem Feuer kommen konnte, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In den vergangenen Wochen brannten im Hamburger Osten immer wieder Autos und Papiercontainer, zwischenzeitlich wurde auch ein Verdächtiger festgenommen. In diesen Fällen wurde von Brandstiftung ausgegangen.

