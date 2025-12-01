Geht ein Feuerteufel wieder um? Gartenlaube in Flammen
Hamburg - War ein Feuerteufel am Werk? In der Nacht zu Montag hat es im Hamburger Stadtteil Mümmelmannsberg erneut gebrannt.
Im Kleingartenverein "Gartenfreunde Mümmelmannsberg" stand eine neun Quadratmeter große Gartenlaube in Vollbrand, direkt gegenüber der Rettungswache.
Wie ein Feuerwehrsprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, war das Feuer gegen 2.47 Uhr gemeldet worden. Eine gute halbe Stunde später war der Brand bereits wieder gelöscht.
Bei dem Einsatz wurden weder Personen verletzt, noch konnte ein Tatverdächtiger gefasst werden.
Noch ist unklar, wie es zu dem Feuer kommen konnte, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
In den vergangenen Wochen brannten im Hamburger Osten immer wieder Autos und Papiercontainer, zwischenzeitlich wurde auch ein Verdächtiger festgenommen. In diesen Fällen wurde von Brandstiftung ausgegangen.
Titelfoto: Lars Ebner