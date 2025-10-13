Auto gerät in Brand, Flammen greifen auf benachbarten Wagen über

Hamburg - Einsatz für die Hamburger Feuerwehr ! Im Stadtteil Rotherbaum hat ein brennendes Auto für eine Straßensperrung gesorgt.

Die Polizei musste den Mittelweg aufgrund zweier brennenden Autos absperren. © Madita Eggers/TAG24

Wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums auf TAG24-Nachfrage erklärte, war ein Fahrzeug am Montag um 18 Uhr in einer Seitenstraße des Mittelwegs in Brand geraten.

Die Streifenwagen waren in der Annahme eines Unfalls zum Einsatzort gefahren, dies bestätigte sich aber nicht. Nach ersten Erkenntnissen hatte das Auto aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen.

Die Flammen griffen schließlich auf ein daneben parkendes Auto über, die Feuerwehr konnte den Brand aber schnell löschen.