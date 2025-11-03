Auto von AfD-Politiker geht in Flammen auf! Linksextremisten bekennen sich

Hamburg - In der Nacht zu Montag ist im Hamburger Stadtteil Othmarschen das Auto von AfD -Politiker Bernd Baumann (67) in Brand gesteckt worden. Im Laufe des Tages gab die Antifa ein Bekennerschreiben ab.

Das Auto von AfD-Politiker Bernd Baumann (67) ist in Hamburg in Brand gesetzt worden. © Niklas Graeber/dpa

Laut Polizei wurden bei dem Anschlag gegen 3.15 Uhr insgesamt vier Fahrzeuge beschädigt. Zunächst hatten Anwohner laute Knallgeräusche gehört und gesehen, wie Flammen aus einem der Autos schlugen.

Dieses soll nach ersten Erkenntnissen in Brand gesetzt worden sein, das Feuer breitete sich anschließend auf die weiteren Fahrzeuge aus.

Die Einsatzkräfte löschten das Feuer mit Wasser und Schaummittel. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Wie die AfD-Fraktion Hamburg auf TAG24-Nachfrage bestätigte, handelte es sich bei einem der Fahrzeuge um das vom Parlamentarischen Geschäftsführers Baumann. Der 67-Jährige wurde schließlich gegen fünf Uhr vom Staatsschutz geweckt worden.