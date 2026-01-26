Notlandung am Hamburger Flughafen: Maschine hat technische Probleme
Hamburg - Am Hamburger Flughafen musste am Montag ein Flugzeug notlanden. Die Maschine mit 109 Menschen an Bord soll technische Probleme gemeldet haben.
Laut einer Sprecherin des Hamburg Airports handelte es sich um eine geplante Notlandung. Die Besatzung hatte wegen Technik-Problemen die Rückkehr angekündigt. Gegen 16.30 Uhr ist der Flieger sicher gelandet.
Die Feuerwehr hat mit rund 120 Kräften am Flughafen die Landung erwartet.
"An Bord sollen 109 Menschen sein. Die Krankenhäuser sind informiert. Wenn es zu einem Unfall kommen würde, wären wir vorbereitet. Aber wir hoffen natürlich, dass es nicht dazu kommt", so Feuerwehr-Sprecher Timo Riedel gegenüber TAG24.
Bei der Maschine handelt es sich um ein Flugzeug der Airline TAP Air Portugal, die um 13.40 Uhr von Hamburg in Richtung Lissabon gestartet ist.
Das Flugzeug drehte westlich von Hamburg zahlreiche Kreise, um Kerosin zu verbrennen.
Gegen 16 Uhr änderte der Flieger laut "Flightradar24" bereits die Richtung, hierbei handelte es sich vermutlich aber nur um einen Probeanflug. Um welche Art technischer Probleme es sich handelt, sei derzeit noch unklar. Die Passagiere werden aktuell aufgrund der Ausnahmesituation rettungsdienstlich gesichtet.
Erstmeldung um 15.37 Uhr, zuletzt aktualisiert um 16.45 Uhr.
Titelfoto: André Lenthe Fotografie