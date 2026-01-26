Notlandung am Hamburger Flughafen: Maschine hat technische Probleme

Hamburg - Am Hamburger Flughafen musste am Montag ein Flugzeug notlanden. Die Maschine mit 109 Menschen an Bord soll technische Probleme gemeldet haben.

Einsatzkräfte bereiten sich am Flughafen auf die Notlandung vor. © André Lenthe Fotografie

Laut einer Sprecherin des Hamburg Airports handelte es sich um eine geplante Notlandung. Die Besatzung hatte wegen Technik-Problemen die Rückkehr angekündigt. Gegen 16.30 Uhr ist der Flieger sicher gelandet.

Die Feuerwehr hat mit rund 120 Kräften am Flughafen die Landung erwartet.

"An Bord sollen 109 Menschen sein. Die Krankenhäuser sind informiert. Wenn es zu einem Unfall kommen würde, wären wir vorbereitet. Aber wir hoffen natürlich, dass es nicht dazu kommt", so Feuerwehr-Sprecher Timo Riedel gegenüber TAG24.

Bei der Maschine handelt es sich um ein Flugzeug der Airline TAP Air Portugal, die um 13.40 Uhr von Hamburg in Richtung Lissabon gestartet ist.

Das Flugzeug drehte westlich von Hamburg zahlreiche Kreise, um Kerosin zu verbrennen.