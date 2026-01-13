Autowerkstatt in Flammen: Anwohner werden gewarnt

Hamburg - In Hamburg-Jenfeld brennt eine Autowerkstatt. Alle Anwohner in der näheren Umgebung der Jenfelder Au sind dazu angehalten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungen sowie Klimaanlagen abzuschalten.

Der Brand in der Autowerkstatt sorgte für große Rauchwolken. © NEWS5 / René Schröder

Das teilte die Feuerwehr Hamburg mit.

Seit 14.47 Uhr sind Feuerwehr sowie Rettungsdienst dort im Einsatz, heißt es weiter in der Mitteilung.

Laut TAG24-Informationen sei auch ein Aldi-Markt in näherer Umgebung geräumt worden.