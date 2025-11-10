Bett geht in Flammen auf: 78-Jähriger stirbt nach Brand im Pflegeheim

Hamburg - Am Freitagabend ist in einem Zimmer eines Seniorenpflegeheimes im Hamburger Stadtteil Billstedt ein Feuer ausgebrochen. Dabei ist eine Person schwer und eine andere lebensgefährlich verletzt worden. Letzterer – ein 78-jähriger Mann – verstarb noch in derselben Nacht im Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Eine der verletzten Personen war Angaben vor Ort zufolge in dem Brandzimmer eingeschlossen und musste über die Drehleiter gerettet werden. © Citynewstv

Wie ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg am Freitag gegenüber TAG24 mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 20 Uhr alarmiert. Zunächst war von einem Mitarbeiter des Pflegeheims "schwarzer Rauch" gemeldet worden, wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe das Bett des verstorbenen Seniors lichterloh gebrannt. Mutmaßlich durch "die unsachgemäße Handhabung eines Feuerzeugs durch den 78-Jährigen", so die Polizei.

Der Mann und sein 81-jähriger Zimmernachbar musste von der Feuerwehr gerettet werden, einer über die Drehleiter und der andere über das Treppenhaus. Der Bettnachbar des Verstorbenen erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden.

Acht weitere Personen, die sich auf der gleichen Etage wie die zwei Verletzten befanden, wurden von der Feuerwehr und dem Pflegepersonal evakuiert. Sie blieben nach Angaben des Feuerwehr-Sprechers alle unverletzt.

