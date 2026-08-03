Brand im Klassenzimmer: Täter brechen in Schule ein und legen Feuer

Hamburg - Feuerwehreinsatz am frühen Montagmorgen in einer Hamburger Schule: Unbekannte sollen zunächst eingebrochen sein und anschließend ein Feuer gelegt haben.

In die "Schule Weidemoor", eine staatliche Ganztagsschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, ist am Montagmorgen eingebrochen worden. © HamburgNews

Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 6.31 Uhr zur "Schule Weidemoor" im Stadtteil Boberg alarmiert, nachdem ein Brand in dem Gebäude entdeckt worden war.

Nach ersten Erkenntnissen hatten sich bislang unbekannte Täter zuvor Zugang zu der Schule verschafft. In einem Klassenzimmer sollen sie einen Papierstapel angezündet haben.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Brand nach Angaben der Einsatzkräfte jedoch bereits von selbst erloschen. Verletzt wurde niemand.

Ob durch den Einbruch weitere Schäden entstanden sind oder Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar.