Feuer in Hamburger Einfamilienhaus! Einsatzleiter erklärt: "offene Flammen und sehr starke Rauchentwicklung"

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Dichter Rauch schwebte über den Hamburger Stadtteil Volksdorf. Der Grund: In einem Einfamilienhaus ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen.

Von Jana Steger, Tobias Bruns

Hamburg - Dichter Rauch schwebte über dem Hamburger Stadtteil Volksdorf. Der Grund: In einem Einfamilienhaus ist am Dienstag gegen 14.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen.

Die Feuerwehr rückte zu einem Einsatz in Hamburg-Volksdorf aus.
Die Feuerwehr rückte zu einem Einsatz in Hamburg-Volksdorf aus.  © TAG24/Tobias Bruns

Die Einsatzkräfte befinden sich aktuell im Moorbekweg, bestätigte eine Sprecherin der Feuerwehr auf Nachfrage von TAG24.

"Als wir eingetroffen sind, ist das Dach bereits durchgebrannt gewesen und offene Flammen und eine sehr starke Rauchentwicklung im zentralen Dachbereich war zu sehen", so Einsatzleiter Sascha Melcher im Gespräch mit einem TAG24-Reporter vor Ort.

Daraufhin hat die Feuerwehr mehrere Löschrohre in Stellung gebracht, inklusive zwei Drehleitern. Insgesamt etwa 70 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen eines ausgedehnten Dachstuhlbrands an einem frei stehenden Einfamilienhaus.

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Zudem wurde das Modulare Warnsystem (kurz: MoWaS) in einem Umkreis von 500 Metern ausgelöst. Grund dafür war die starke Rauchentwicklung durch das Feuer. Anwohner wurden gebeten Fenster und Türen geschlossen zu halten. Etwa eine Stunde später gab es jedoch wieder Entwarnung.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.
Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.  © TAG24/Tobias Bruns

Nach Feuer in Hamburger Einfamilienhaus: Keine Verletzten

Einsatzleiter Sascha Melcher nannte einem TAG24-Reporter vor Ort weitere Details zu dem Brand.
Einsatzleiter Sascha Melcher nannte einem TAG24-Reporter vor Ort weitere Details zu dem Brand.  © TAG24/Tobias Bruns

"Verletzt wurden durch den Brand glücklicherweise keine Personen", so der Einsatzleiter weiter. Die Besitzer des Einfamilienhauses befinden sich aktuell im Urlaub und sind damit nicht vor Ort. Die Nachlöscharbeiten dauern aktuell weiter an. Vor allem das Dach müsse nun genauestens kontrolliert werden.

Zudem seien die Nachlöscharbeiten vor allem für die Feuerwehrleute kräftezehrend: "Weil wir von Hand den Dachstuhl auseinandernehmen müssen, um nachzuschauen, wo das Feuer hingelaufen ist", erklärte Melcher.

Der Einsatzleiter rechne damit, dass die Feuerwehr noch mindestens zwei Stunden vor Ort beschäftigt sein werde.

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Erstmeldung um 15.27 Uhr, aktualisiert um 16.35 Uhr.

Titelfoto: Fotomontage: TAG24/Tobias Bruns

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