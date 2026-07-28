Feuer in Hamburger Einfamilienhaus! Einsatzleiter erklärt: "offene Flammen und sehr starke Rauchentwicklung"

Hamburg - Dichter Rauch schwebte über dem Hamburger Stadtteil Volksdorf. Der Grund: In einem Einfamilienhaus ist am Dienstag gegen 14.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen.

Die Feuerwehr rückte zu einem Einsatz in Hamburg-Volksdorf aus. © TAG24/Tobias Bruns

Die Einsatzkräfte befinden sich aktuell im Moorbekweg, bestätigte eine Sprecherin der Feuerwehr auf Nachfrage von TAG24.

"Als wir eingetroffen sind, ist das Dach bereits durchgebrannt gewesen und offene Flammen und eine sehr starke Rauchentwicklung im zentralen Dachbereich war zu sehen", so Einsatzleiter Sascha Melcher im Gespräch mit einem TAG24-Reporter vor Ort.

Daraufhin hat die Feuerwehr mehrere Löschrohre in Stellung gebracht, inklusive zwei Drehleitern. Insgesamt etwa 70 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen eines ausgedehnten Dachstuhlbrands an einem frei stehenden Einfamilienhaus.

Zudem wurde das Modulare Warnsystem (kurz: MoWaS) in einem Umkreis von 500 Metern ausgelöst. Grund dafür war die starke Rauchentwicklung durch das Feuer. Anwohner wurden gebeten Fenster und Türen geschlossen zu halten. Etwa eine Stunde später gab es jedoch wieder Entwarnung.