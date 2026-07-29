Brand in Mehrfamilienhaus und Rauch in U-Bahn-Station: Feuerwehr im Einsatz
Hamburg - Einsatz für die Feuerwehr: Am Dienstagabend mussten die Kameraden in Hamburg mehrfach ausrücken - in einem Mehrfamilienhaus und in einer U-Bahn-Station brannte es.
Wie ein Sprecher des Lagedienstes am Morgen gegenüber TAG24 mitteilte, waren die Einsatzkräfte zunächst gegen 19.29 Uhr in den Grevenweg (Stadtteil Borgfelde) alarmiert worden.
Aus noch ungeklärter Ursache war es in einer Wohnung im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses zu einem Brand gekommen.
Nachdem sich die Feuerwehr Zutritt zu der Wohnung verschafft hatte, wurde schnell klar, dass keine Menschenleben in Gefahr waren. Die Kameraden kümmerten sich daher um das Feuer, das schnell gelöscht war.
Nach TAG24-Informationen soll das Gebäude kurzzeitig evakuiert worden sein. Dies konnte der Sprecher auf Nachfrage allerdings weder bestätigen noch dementieren.
Zur Brandursache ermittelt die Polizei.
Feuer in U-Bahn-Station: Hat ein Knallkörper für den Brand gesorgt?
Gegen 21.43 Uhr wurde die Feuerwehr dann zur U-Bahn-Station Legienstraße (Stadtteil Horn) alarmiert. Nachdem dort eine U-Bahn gehalten hatte, war es im Bereich zwischen der Bahn und der Bahnsteigkante zu einer Rauchentwicklung gekommen.
Auch in diesem Fall konnten die alarmierten Einsatzkräfte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde laut dem Sprecher niemand.
Nach TAG24-Informationen soll es Hinweise darauf gegeben haben, dass Jugendliche womöglich einen Knallkörper in den Gleisbereich geworfen und so den Brand ausgelöst hatten. Der Sprecher konnte dazu keine Angaben machen.
Die Polizei hat auch hier entsprechende Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Citynewstv