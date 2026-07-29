Brand in Mehrfamilienhaus und Rauch in U-Bahn-Station: Feuerwehr im Einsatz

Hamburg - Einsatz für die Feuerwehr : Am Dienstagabend mussten die Kameraden in Hamburg mehrfach ausrücken - in einem Mehrfamilienhaus und in einer U-Bahn-Station brannte es.

Die Feuerwehr rückte am Dienstagabend zu einem Einsatz im Grevenweg in Hamburg-Borgfelde aus. © Christoph Seemann/HamburgNews

Wie ein Sprecher des Lagedienstes am Morgen gegenüber TAG24 mitteilte, waren die Einsatzkräfte zunächst gegen 19.29 Uhr in den Grevenweg (Stadtteil Borgfelde) alarmiert worden.

Aus noch ungeklärter Ursache war es in einer Wohnung im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses zu einem Brand gekommen.

Nachdem sich die Feuerwehr Zutritt zu der Wohnung verschafft hatte, wurde schnell klar, dass keine Menschenleben in Gefahr waren. Die Kameraden kümmerten sich daher um das Feuer, das schnell gelöscht war.

Nach TAG24-Informationen soll das Gebäude kurzzeitig evakuiert worden sein. Dies konnte der Sprecher auf Nachfrage allerdings weder bestätigen noch dementieren.

Zur Brandursache ermittelt die Polizei.