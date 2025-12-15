Brand in Doppelhaushälfte: Einsatzkräfte finden leblose Person im Keller
Hamburg - Großer Feuerwehreinsatz in der Hansestadt: Am Montagmorgen ist in der Cuxhavener Straße gegen 10.20 Uhr ein Brand ausgebrochen. Eine Person wurde tot aufgefunden.
Die Einsatzkräfte wurden zu einem Feuer in einer Doppelhaushälfte alarmiert, so ein Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage von TAG24.
Als diese am Einsatzort eintrafen, haben Nachbarn über Leitern bereits drei Personen aus dem Haus gerettet. Eine weitere Person wurde vermisst.
Mit drei Löschrohren wurde daraufhin die Personensuche zur Menschenrettung gestartet, so der Sprecher weiter.
Im Keller fanden die Einsatzkräfte schließlich eine tote Person. Ob diese auch tatsächlich durch das Feuer verstorben ist, konnte der Sprecher nicht bestätigen.
Der Brand konnte nach knapp einer Stunde gelöscht werden, auch die Nachlöscharbeiten seien abgeschlossen. Die Einsatzstelle wurde inzwischen an die Polizei übergeben, um zur Brandursache zu ermitteln.
