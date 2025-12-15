Brand in Doppelhaushälfte: Einsatzkräfte finden leblose Person im Keller

Hamburg - Großer Feuerwehreinsatz in der Hansestadt: Am Montagmorgen ist in der Cuxhavener Straße gegen 10.20 Uhr ein Brand ausgebrochen. Eine Person wurde tot aufgefunden.

In einer Doppelhaushälfte in Hamburg ist ein Feuer ausgebrochen. Eine Person wurde tot im Keller gefunden. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Die Einsatzkräfte wurden zu einem Feuer in einer Doppelhaushälfte alarmiert, so ein Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage von TAG24.

Als diese am Einsatzort eintrafen, haben Nachbarn über Leitern bereits drei Personen aus dem Haus gerettet. Eine weitere Person wurde vermisst.

Mit drei Löschrohren wurde daraufhin die Personensuche zur Menschenrettung gestartet, so der Sprecher weiter.