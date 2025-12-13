Brand in altem Baumarkt: Feuerwehr kämpft gegen Flammen und Rauch

In Hamburg-Bergedorf hat es am Samstag im Eingangsbereich eines leerstehenden ehemaligen Baumarktes gebrannt. Die Feuerwehr löschte die Flammen.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Flammen im Süden der Hansestadt: Am Samstag musste die Feuerwehr zu einem Brand nach Hamburg-Bergedorf ausrücken.

Die Feuerwehr kämpfte am Samstag in Hamburg-Bergedorf gegen Flammen und dichten Rauch.  © Lars Ebner

Wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24 erklärte, waren die Einsatzkräfte gegen 16.57 Uhr in die Kurt-A.-Körber-Chaussee alarmiert worden.

Vor Ort brannte es im Eingangsbereich eines leerstehenden ehemaligen Baumarktes, die Flammen sorgten darüber hinaus für eine dichte Rauchentwicklung.

Die Kameraden begannen sofort mit den Löscharbeiten, die schnell Wirkung zeigten. Der Brand konnte von den Kräften erfolgreich bekämpft werden.

Da das Gebäude mitunter von Obdachlosen als Unterschlupf benutzt wird, durchsuchte die Feuerwehr vorsichtshalber die angrenzenden Räumlichkeiten. Auf Personen stießen die Kameraden dabei aber nicht.

Es war nicht das erste Mal, dass es im Bereich des alten Baumarktes zu einem Brand kam. Zur Ursache ermittelt nun die Polizei.

