Brand in altem Baumarkt: Feuerwehr kämpft gegen Flammen und Rauch

Hamburg - Flammen im Süden der Hansestadt: Am Samstag musste die Feuerwehr zu einem Brand nach Hamburg-Bergedorf ausrücken.

Die Feuerwehr kämpfte am Samstag in Hamburg-Bergedorf gegen Flammen und dichten Rauch. © Lars Ebner

Wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24 erklärte, waren die Einsatzkräfte gegen 16.57 Uhr in die Kurt-A.-Körber-Chaussee alarmiert worden.

Vor Ort brannte es im Eingangsbereich eines leerstehenden ehemaligen Baumarktes, die Flammen sorgten darüber hinaus für eine dichte Rauchentwicklung.

Die Kameraden begannen sofort mit den Löscharbeiten, die schnell Wirkung zeigten. Der Brand konnte von den Kräften erfolgreich bekämpft werden.

Da das Gebäude mitunter von Obdachlosen als Unterschlupf benutzt wird, durchsuchte die Feuerwehr vorsichtshalber die angrenzenden Räumlichkeiten. Auf Personen stießen die Kameraden dabei aber nicht.