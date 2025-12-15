Einsatzkräfte entdecken schwer verletzte Person neben einem brennenden Auto
Hamburg - In der Nacht zu Montag brannte in Hamburg-St. Georg ein Auto. Als die Einsatzkräfte eintrafen, entdeckten sie einen schwer verletzten Mann.
Gegen 1.40 Uhr alarmierten Zeugen Feuerwehr und Polizei, als sie auf dem Parkplatz eines türkischen Supermarktes in der Lindenstraße ein brennendes Auto sahen.
Die Einsatzkräfte rückten aus und machten eine Entdeckung. Ein Mann, der den Zeugen zuvor offenbar entgangen war, befand sich schwer verletzt neben dem brennenden Fahrzeug.
Er habe über Atemnot geklagt und sei in ein Krankenhaus gebracht worden, so eine Sprecherin der Polizei gegenüber TAG24. Der Zustand sei stabil.
Über die Identität des Mannes sei noch nichts bekannt.
Die Ermittlungen laufen derzeit noch. Wodurch der Mann verletzt wurde, ist noch unklar. Er konnte laut Polizei noch nicht vernommen werden.
