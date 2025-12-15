Einsatzkräfte entdecken schwer verletzte Person neben einem brennenden Auto

Hamburg - In der Nacht zu Montag brannte in Hamburg-St. Georg ein Auto. Als die Einsatzkräfte eintrafen, entdeckten sie einen schwer verletzten Mann.

Neben dem brennenden Fahrzeug lag ein schwer verletzter Mann. © Lenthe-Medien

Gegen 1.40 Uhr alarmierten Zeugen Feuerwehr und Polizei, als sie auf dem Parkplatz eines türkischen Supermarktes in der Lindenstraße ein brennendes Auto sahen.

Die Einsatzkräfte rückten aus und machten eine Entdeckung. Ein Mann, der den Zeugen zuvor offenbar entgangen war, befand sich schwer verletzt neben dem brennenden Fahrzeug.

Er habe über Atemnot geklagt und sei in ein Krankenhaus gebracht worden, so eine Sprecherin der Polizei gegenüber TAG24. Der Zustand sei stabil.

Über die Identität des Mannes sei noch nichts bekannt.