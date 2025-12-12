599
Einsatz an Hamburger Schule! Drei Kinder durch Böller verletzt
Hamburg - Schock auf einem Hamburger Schulgelände! In Stadtteilschule Niendorf in der Paul-Sorge-Straße explodierte am Freitagmittag plötzlich ein Böller.
Gegen 11.45 Uhr ging der Notruf ein, so ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage von TAG24.
Zwei 14-Jährige und ein 11-jähriges Kind sollen sich dabei auf dem Schulgelände aufgehalten haben. Einer der 14-Jährigen habe einen Böller gezündet, wodurch alle drei Kinder leicht verletzt wurden.
Zwei der Kinder sind mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert worden, so der Sprecher weiter.
Der Einsatz konnte bereits beendet werden. Die Schule ist eine staatliche Stadtteilschule mit gymnasialer Oberstufe im Hamburger Stadtteil Niendorf.
Titelfoto: NEWS5 / Kevin Kobus