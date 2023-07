26.07.2023 16:08 Brand in Hamburg: Hier stand mal ein Wohnwagen

Am frühen Mittwochmorgen geriet in der Süderstraße in Hamburg ein Wohnwagen in Brand.

Von Nora Petig

Hamburg - Am frühen Mittwochmorgen geriet in der Süderstraße in Hamburg ein Wohnwagen in Brand. Der Anhänger brannte fast vollständig ab. © CityNews TV Wie ein Sprecher der Polizei auf TAG24-Nachfrage sagte, sei das Feuer unter anderem von einem Streifenwagen gegen 2.24 Uhr entdeckt worden. Der Wohnwagen brannte fast vollständig aus, so der Sprecher weiter. Wie auf Bildern vom Einsatzort zu sehen ist, war vom Anhänger am Ende so gut wie nichts mehr übrig. Hamburg Feuerwehreinsatz Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus: Feuerwehr findet Leiche im Feuer Zur Brandursache konnte die Polizei am Mittwochvormittag noch keine Auskunft geben. In der Süderstraße liegen die Überreste des abgefackelten Wohnanhängers. © CityNews TV "Die Ermittlungen dauern an", so der Polizeisprecher.

Erstmeldung: 11.24 Uhr. Aktualisiert: 16.08 Uhr.

Titelfoto: CityNews TV