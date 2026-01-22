Brand in Pflegeheim: Mann stirbt nach versuchter Reanimation noch vor Ort

Hamburg - Schock in der Hansestadt: Am Donnerstagabend ist ein Feuer in der Wohnung eines Hamburger Pflegeheims ausgebrochen. Dabei ist ein Mann ums Leben gekommen.

Bei einem Brand in einem Hamburger Pflegeheim kam ein Mann ums Leben. © NEWS5 / Domenic Schmidt

Gegen 18.49 Uhr wurde die Feuerwehr in den Gustav-Seitz-Weg gerufen, so ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.

"Mehrere Personen sind dort im Gefahrenbereich gewesen", so der Sprecher weiter.

Neben dem Mann, der nach erfolgloser Reanimation noch vor Ort verstarb, habe eine 93-jährige Frau eine Rauchvergiftung erlitten und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Zuvor seien 16 Personen rettungsdienstlich gesichtet worden. Die betroffenen Personen wiesen dabei unterschiedliche starke Verletzungsmuster auf.