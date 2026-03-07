Schrecklicher Arbeitsunfall in Aurubis-Lagerhalle: Mann kommt bei Feuer ums Leben

Hamburg - Bei einem Brand in einer Lagerhalle des Hamburger Kupferherstellers Aurubis ist in der Nacht zu Samstag ein Mensch ums Leben gekommen.

Bei einem Brand in einer Halle des Hamburger Kupferherstellers Aurubis ist ein Mann ums Leben gekommen. © Lenthe-Medien

Laut erster Erkenntnisse war das Feuer gegen 23 Uhr am gestrigen Freitag ausgebrochen.

Währenddessen soll ein Gabelstapler-Fahrer laut Angaben der Feuerwehr gerade in einer Halle der Kupferhütte heißes Material transportiert haben.

Laut TAG24-Informationen geriet der Gabelstapler plötzlich in Brand.

Feuerwehr sowie Rettungsdienst waren zügig im Einsatz.

Trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen kam für die betroffene Person jede Hilfe zu spät. Der Mann verstarb noch an der Einsatzstelle.