Verletzter Schwan sorgt für Einsatz direkt an der A1

Hamburg - Tierischer Einsatz an der A1! Am Freitagvormittag hat ein verletzter Schwan die Hamburger Feuerwehr auf den Plan gerufen.

Ein verletzter Schwan hat für einen Polizei- und Feuerwehreinsatz an der A1 in Hamburg gesorgt. © NEWS5 / René Schröder

Das Tier hatte sich gegen 10.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Billstedt und Hamburg-Moorfleet neben die Fahrbahn verirrt, wie ein Feuerwehrsprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte.

Nach ersten Erkenntnissen war der Schwan verletzt und hatte sich in einem Regenrückhaltebecken direkt neben der A1 niedergelassen.

Die alarmierte Feuerwehr konnte das augenscheinlich verletzte Tier nach kurzer Zeit auf der Wiese einfangen und in einem Käfig unterbringen.

Nun sollen es dem Hamburger Schwanenvater Olaf Nieß übergeben werden.