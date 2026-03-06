Flammen fressen Gebäude: Einfamilienhaus brennt komplett aus

Hamburg - Ein Einfamilienhaus fiel den Flammen zum Opfer: In der Nacht zu Freitag brannte ein Haus in Hamburg-Langenhorn vollständig aus.

Das Einfamilienhaus brannte komplett aus. © NEWS5 / Fabian Höfig

Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr Hamburg gegenüber TAG24 mitteilte, wurden die Feuerwehrleute gegen 0.21 Uhr in den Timmweg gerufen.

Mit rund 49 Einsatzkräften war die Feuerwehr vor Ort, um die Flammen zu löschen. Allerdings brannte das Haus bereits in voller Ausdehnung und das Feuer konnte nur noch gelöscht werden.

Da das Einfamilienhaus leer steht, wurden durch den Brand keine Menschen verletzt, so die Feuerwehr.