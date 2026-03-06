Flammen fressen Gebäude: Einfamilienhaus brennt komplett aus
Hamburg - Ein Einfamilienhaus fiel den Flammen zum Opfer: In der Nacht zu Freitag brannte ein Haus in Hamburg-Langenhorn vollständig aus.
Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr Hamburg gegenüber TAG24 mitteilte, wurden die Feuerwehrleute gegen 0.21 Uhr in den Timmweg gerufen.
Mit rund 49 Einsatzkräften war die Feuerwehr vor Ort, um die Flammen zu löschen. Allerdings brannte das Haus bereits in voller Ausdehnung und das Feuer konnte nur noch gelöscht werden.
Da das Einfamilienhaus leer steht, wurden durch den Brand keine Menschen verletzt, so die Feuerwehr.
Bis 4.31 Uhr dauerten die Nachlöscharbeiten an. Die Ursache für den Brand ist bislang unbekannt.
Auch zu der Schadenshöhe gibt es noch keine Informationen.
Titelfoto: NEWS5 / Fabian Höfig