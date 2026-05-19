Brandanschlag auf Imbiss: Fahndung aus der Luft
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Hamburg - In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte einen Imbiss in Hamburg-Billstedt in Brand gesetzt.
Gegen 2.50 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Kapellenstraße gerufen. Dort war ein Imbiss in Brand gebraten, über dem sich zudem noch eine Wohnung befindet.
Als die Einsatzkräfte eintrafen, nahmen sie starken Benzingeruch wahr, so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.
Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein und suchte mit einer Drohne nach Tatverdächtigen, die Suche verlief allerdings erfolglos.
Für die Feuerwehr war der Löscheinsatz um 3.20 Uhr beendet. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist noch unbekannt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.
Titelfoto: Lars Ebner