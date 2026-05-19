Brandanschlag auf Imbiss: Fahndung aus der Luft

Hamburg - In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte einen Imbiss in Hamburg -Billstedt in Brand gesetzt.

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. © Lars Ebner

Gegen 2.50 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Kapellenstraße gerufen. Dort war ein Imbiss in Brand gebraten, über dem sich zudem noch eine Wohnung befindet.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, nahmen sie starken Benzingeruch wahr, so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein und suchte mit einer Drohne nach Tatverdächtigen, die Suche verlief allerdings erfolglos.