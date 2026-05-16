Ganz in der Nähe eines Krankenhauses: Mercedes steht in Flammen

Hamburg - Feuerwehreinsatz in der Hansestadt : Um kurz nach Mitternacht in der Nacht von Freitag auf Samstag stand ein Auto im Hamburger Stadtteil Heimfeld Flammen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag stand in Hamburg ein Auto in Flammen. © Lenthe-Medien / Presang

Gegen 0.11 Uhr wurden Einsatzkräfte in die Stader Straße in Höhe des Mariahilf-Krankenhauses alarmiert, bestätigte ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.

Der Grund: Flammen schlugen aus dem Fahrzeug. Doch mithilfe von nur einem Löschzug konnte das Feuer schließlich wieder bekämpft werden. Bei dem Wagen handelte es sich um einen Mercedes.

Ein Reporter vor Ort berichtete, dass es bei dem Vorfall keine Verletzten gegeben habe.