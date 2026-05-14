Dichte Rauchwolke quillt aus Einfamilienhaus: Einsatzkräfte kämpfen gegen Feuer

Hamburg - Feuerwehreinsatz in der Hansestadt: Dichter Rauch drang am frühen Donnerstagabend aus einem Einfamilienhaus im Hamburger Stadtteil Billstedt.

Am Donnerstagabend drang dichter Rauch aus einem Einfamilienhaus in Hamburg-Billstedt. © Lars Ebner

Gegen 18.11 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Rübezahlstraße gerufen.

Der Grund: Feuer und Rauchentwicklung aus dem Erdgeschoss des betroffenen Hauses, so ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.

Personen befinden sich aktuell nicht mehr im Gebäude, so der Sprecher weiter. Ob die Bewohner das Haus selbstständig verlassen haben oder ob die Einsatzkräfte die Betroffenen aus dem Haus retteten, ist derzeit nicht bekannt.