Dichte Rauchwolke quillt aus Einfamilienhaus: Einsatzkräfte kämpfen gegen Feuer
Hamburg - Feuerwehreinsatz in der Hansestadt: Dichter Rauch drang am frühen Donnerstagabend aus einem Einfamilienhaus im Hamburger Stadtteil Billstedt.
Gegen 18.11 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Rübezahlstraße gerufen.
Der Grund: Feuer und Rauchentwicklung aus dem Erdgeschoss des betroffenen Hauses, so ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.
Personen befinden sich aktuell nicht mehr im Gebäude, so der Sprecher weiter. Ob die Bewohner das Haus selbstständig verlassen haben oder ob die Einsatzkräfte die Betroffenen aus dem Haus retteten, ist derzeit nicht bekannt.
Auch ob Personen durch das Feuer oder den Rauch verletzt wurden, konnte der Sprecher aktuell noch nicht beantworten. Derzeit laufen die Löscharbeiten nämlich noch. Mit zwei C-Rohren wurde die Brandbekämpfung eingeleitet.
Wie lange die Löscharbeiten noch andauern werden, sei derzeit noch nicht absehbar.
Titelfoto: Lars Ebner