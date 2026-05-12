Feuerwehr rettet Menschen während Wohnungsbrand von Balkon: Insgesamt fünf Verletzte

Hamburg - Dichter Rauch drang aus einer Wohnung in der Hansestadt : Am Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr gegen 16.16 Uhr nach Hamburg-Lohbrügge zu einem Mehrfamilienhaus gerufen.

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Lohbrügge sind fünf Menschen leicht verletzt worden. (Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Wie die Feuerwehr am Abend mitteilte, befanden sich zum Zeiptunkt des Brands noch mehrere Personen im betroffenen Gebäude. Drei Menschen wurden daraufhin von den Einsatzkräften über einen Balkon gerettet.

Insgesamt fünf Personen verletzten sich durch das Feuer leicht. Diese wurden noch vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt, mussten jedoch nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Feuerwehr ging mit mehreren Strahlrohren sowohl von Innen als auch von Außen gegen die Flammen vor. Dank des schnellen Eingreifens konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht werden.

Nach den Löscharbeiten kontrollierten die Einsatzkräfte das gesamte Gebäude und belüfteten es ausreichend.