Brandstiftung? Kleintransporter geht in Flammen auf

Hamburg - In der Nacht zu Donnerstag stand ein Kleintransporter in Hamburg -Billbrook in Flammen.

Wie die Hamburger Polizei auf Anfrage von TAG24 mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 0.20 Uhr alarmiert, dass ein Kleintransporter in der Berzeliusstraße brannte.

Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. Nach TAG24-Informationen soll es sich trotzdem um einen Totalschaden handeln.

Der Kleintransporter stand geparkt an der Straße, verletzt wurde niemand, so die Polizei.