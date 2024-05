Brandstiftung? Mehrere Fahrzeuge brennen im Hamburger Süden

Hamburg - Mehrere brennende Fahrzeuge haben die Feuerwehr in der Nacht zum heutigen Freitag in Hamburg-Harburg auf Trab gehalten.

Zunächst wurden die Kameraden gegen 1.17 Uhr in die Eddelbüttelstraße alarmiert, wie ein Sprecher am Morgen gegenüber TAG24 erklärte.

Einige Stunden später stand ein Transporter an der Straße "Am Wall" in Flammen. © Lenthe-Medien

Gegen 5.57 Uhr folgte schließlich der nächste Einsatz in Harburg: Dieses Mal stand ein Kleintransporter an der Straße "Am Wall" in Flammen.

Die Feuerwehr schaffte es, den Brand zu löschen, ehe er auf ein angrenzendes Gebäude übergreifen konnte. Die Hausfassade wurde jedoch in Mitleidenschaft gezogen.

Der Transporter wurde durch das Feuer im Bereich des Motorrads erheblich beschädigt. Verletzt wurde auch hier niemand.

Ob die beiden Brände miteinander zusammenhängen, ermittelt nun die Polizei. Womöglich handelt es sich um Brandstiftung - zwischen den beiden Einsatzorten liegen nur einige hundert Meter Luftlinie.