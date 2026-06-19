Feuer in Restaurant ausgebrochen: Zwei Personen verletzt
Hamburg - Rauchschwaden im Schanzenviertel: In der Nacht zu Freitag brannte es in dem Restaurant "Hatari" in der Schanzenstraße.
Wie ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg gegenüber TAG24 mitteilte, wurden die Einsatzkräfte um 0.12 Uhr alarmiert, da starker Rauch aus dem Lokal drang.
Da sich das Restaurant im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses befindet, breitete sich der Qualm schnell im Gebäude und im Treppenhaus aus.
Mehrere Personen konnten das Haus selbstständig und unverletzt verlassen. Allerdings retteten sich zwei Bewohner auf den Balkon, um dem Rauch zu entfliehen. Die Feuerwehr brachte die beiden mit einer Drehleiter in Sicherheit.
Die zwei Anwohner erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort medizinisch versorgt. Von den Verletzten musste jedoch niemand ins Krankenhaus.
Mit zwei Stahlrohren kämpften die Feuerwehrleute gegen die Flammen an. Nachdem das Feuer gelöscht war, führten die Einsatzkräfte Belüftungsmaßnahmen aus.
Gegen 2.42 Uhr konnte die Feuerwehr den Einsatz beenden. Die Ursache des Feuers ist laut der Polizei noch unklar, die Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: NEWS5 / Fabian Höfig