Feuer in Restaurant ausgebrochen: Zwei Personen verletzt

Hamburg - Rauchschwaden im Schanzenviertel: In der Nacht zu Freitag brannte es in dem Restaurant "Hatari" in der Schanzenstraße.

Die Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen und dem Rauch aus dem Restaurant an. © NEWS5 / Fabian Höfig

Wie ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg gegenüber TAG24 mitteilte, wurden die Einsatzkräfte um 0.12 Uhr alarmiert, da starker Rauch aus dem Lokal drang.

Da sich das Restaurant im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses befindet, breitete sich der Qualm schnell im Gebäude und im Treppenhaus aus.

Mehrere Personen konnten das Haus selbstständig und unverletzt verlassen. Allerdings retteten sich zwei Bewohner auf den Balkon, um dem Rauch zu entfliehen. Die Feuerwehr brachte die beiden mit einer Drehleiter in Sicherheit.

Die zwei Anwohner erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort medizinisch versorgt. Von den Verletzten musste jedoch niemand ins Krankenhaus.