Mehrfamilienhaus steht in Flammen: Eine Person verletzt, sechs Menschen gerettet

Hamburg - Die Feuerwehr hat bei einem Brand im Hamburger Stadtteil Rothenburgsort in der Nacht zu Donnerstag sechs Menschen aus einem Mehrfamilienhaus gerettet.

Bei dem Feuer wurde ein Mensch leicht verletzt, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Das Feuer sei in zwei Kellerabteilen des Hauses in der Rothenburgstraße ausgebrochen.

Etwa 30 Einsatzkräfte bekämpften in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag für mehrere Stunden den Brand.

Laut Polizei ist die Ursache bisher unklar.