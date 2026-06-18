Mehrfamilienhaus steht in Flammen: Eine Person verletzt, sechs Menschen gerettet

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Feuer im Hamburger Stadtteil Rothenburgsort: Etwa 30 Einsatzkräfte löschten in der Nacht einen Kellerbrand. Ein Mensch wird leicht verletzt.

Von Simone Daiker

Hamburg - Die Feuerwehr hat bei einem Brand im Hamburger Stadtteil Rothenburgsort in der Nacht zu Donnerstag sechs Menschen aus einem Mehrfamilienhaus gerettet.

Die Feuerwehr war in der Nacht zu Donnerstag im Großeinsatz in Rothenburgsort im Einsatz.
Die Feuerwehr war in der Nacht zu Donnerstag im Großeinsatz in Rothenburgsort im Einsatz.  © Lenthe-Medien

Bei dem Feuer wurde ein Mensch leicht verletzt, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Das Feuer sei in zwei Kellerabteilen des Hauses in der Rothenburgstraße ausgebrochen.

Etwa 30 Einsatzkräfte bekämpften in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag für mehrere Stunden den Brand.

Laut Polizei ist die Ursache bisher unklar.

Titelfoto: Lenthe-Medien

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