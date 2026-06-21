Hotel in Flammen! 14 Menschen gerettet, ein Gast will auch seinen Koffer mitnehmen

Hamburg - Hotelbrand in Hamburg -St. Georg! In der Nacht auf Sonntag brach aus bislang ungeklärter Ursache im Keller eines Hotels nahe des Hauptbahnhofs ein Feuer aus. Die dichte Rauchentwicklung schnitt mehreren Bewohnern die Fluchtwege über das Treppenhaus ab. Sie machten an den Fenstern auf sich aufmerksam und mussten von der Feuerwehr gerettet werden. Insgesamt wurden 14 Menschen verletzt.

Im Keller eines Hotels in Hamburg-St. Georg ist in der Nacht auf Sonntag ein Feuer ausgebrochen. © NEWS5 / René Schröder

Wie Feuerwehrsprecher Patrick Schrenk noch in der Nacht mitteilte, gingen kurz nach Mitternacht mehrere Notrufe bei der Rettungsleitstelle ein.

Die Anrufer berichteten von dunklen Rauchschwaden, die teilweise auch aus den Kellerfenstern des Hotels in der Adenauerallee drangen.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte machten sich bereits mehrere Personen an den Fenstern bemerkbar. Aufgrund der starken Verrauchung konnten sie das Gebäude nicht mehr eigenständig verlassen.

Nach ersten Erkenntnissen brannte es im Keller des Hotels, das Feuer drohte zudem, auf weitere Stockwerke überzugreifen.

Über tragbare Leitern, eine Drehleiter sowie den Treppenraum wurden insgesamt 14 Menschen in Sicherheit gebracht. Dabei sorgte ein Hotelgast für Aufsehen: Während seiner Rettung nahm er kurzerhand seinen Koffer mit auf die Leiter. "Bei so einer Rettung im Brandfall ist so etwas natürlich nicht empfehlenswert. Da sollte man Wertsachen einfach zurücklassen und das eigene Leben retten", so Schrenk.

Eine Person erlitt laut Feuerwehr schwere Verletzungen, 13 weitere wurden leicht verletzt. Mehrere Betroffene kamen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser, andere wurden noch vor Ort von den Rettungskräften versorgt.