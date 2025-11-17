Dachgeschosswohnung in Flammen! Wichtige Verkehrsader gesperrt

Hamburg - Großeinsatz am Montagmorgen! Im Hamburger Stadtteil Billstedt ist in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Eine wichtige Verkehrsader musste gesperrt werden.

In Hamburg-Billstedt löschte die Feuerwehr einen Brand in einer Dachgeschosswohnung. © NEWS5 / René Schröder

Wie ein Feuerwehrsprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, war der Brand an der Ecke Am Alten Zoll und Schiffbeker Weg gegen 7.30 Uhr gemeldet worden.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand die Wohnung im dritten Obergeschoss bereits in Vollbrand. Durch das schnelle Eingreifen konnte ein Übergreifen der Flammen verhindert werden.

Das Feuer ist bereits gelöscht, derzeit finden nur noch Nachlöscharbeiten statt, so der Sprecher.

Nach ersten Erkenntnissen wurden bei dem Feuer keine Personen verletzt.