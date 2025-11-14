Wieder zwei brennende Autos: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Hamburg - In der Nacht zu Freitag musste die Feuerwehr erneut zwei brennende Autos löschen. Die Polizei konnte dieses Mal einen Tatverdächtigen festnehmen.

Die Feuerwehrkräfte brauchten knapp über eine Stunde, um die beiden Autos zu löschen. © André Lenthe/Lenthe-Medien

Wieder musste die Feuerwehr zwei Autos, die in Flammen standen, löschen und wieder war der Vorfall im Cottaweg in Billstedt, bestätigte ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes auf TAG24-Nachfrage.

Aufgrund der Löscharbeiten der Feuerwehr war der Cottaweg vergangene Nacht zwischen 0.42 Uhr und 1.45 Uhr komplett gesperrt.

Die Polizeikräfte konnten ganz in der Nähe des Tatorts einen Tatverdächtigen festnehmen. Dabei handele es sich um einen 34-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Als die Polizisten den Mann antrafen, war dieser stark betrunken, teilte die Polizei mit.

Ob ein Zusammenhang zu den Bränden in den vergangenen Tagen in Billstedt besteht, konnte die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigen. Dies sei Teil aktueller Ermittlungen.