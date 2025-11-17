Feuerwehr findet bei Löscharbeiten toten Mann

Hamburg - Die Ermittlungen laufen: Am Sonntagmorgen wurde ein Feuer in einem Gebäude in der Habichtstraße im Hamburger Stadtteil Barmbek-Nord gemeldet. Die Feuerwehrkräfte fanden beim Eintreffen vor Ort eine leblose Person.

Die Feuerwehr vor Ort hat die leblose Person in dem Gebäude, in dem es brannte, gefunden. © André Lenthe/Lenthe-Medien

Laut Polizei hatten Anwohner einen Rauchmelder gehört und hatten daraufhin gegen 8.24 Uhr die Feuerwehr verständigt.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stellten sie eine starke Rauchentwicklung in dem Gebäude fest. Bei den Lösch- und Rettungsmaßnahmen fanden sie einen nicht identifizierten, toten Mann.

Noch ist unklar, ob es sich bei dem Verstorbenen auch um den Wohnungsbesitzer handelt, so ein Sprecher.