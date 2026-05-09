Feuer im Krankenhaus: Plötzlich brennt eine Matratze

Hamburg - Aus noch ungeklärter Ursache ist am Samstagvormittag in der Asklepios Klinik in Wandsbek eine Matratze in Brand geraten. Die Feuerwehr Hamburg ist mit zahlreichen Kräften im Einsatz.

Am Samstag ist in Asklepios Klinik in Wandsbek eine Matratze in Brand geraten. © Lars Ebner

Wie ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg gegenüber TAG24 mitteilte, wurden die Einsatzkräfte um 11.22 Uhr durch die Brandmeldeanlage eines Krankenhauses alarmiert.

Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Matratze in einem Patientenzimmer im ersten Stock in Brand geraten war.

Ob das betroffene Zimmer zum Zeitpunkt des Brandes belegt war, konnte der Sprecher nicht bestätigen.

Den Einsatzkräften gelang es, das Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen. Verletzt wurde dabei niemand.