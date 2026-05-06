Mehr als 100 Kräfte im Einsatz! Dachstuhl steht in Flammen und stürzt ein

Hamburg - Großeinsatz im Hamburger Süden! Am Mittwochmorgen war ein Dachstuhl in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Harburg in Flammen aufgegangen. Eine dunkle Rauchwolke war zu sehen.

In Hamburg-Harburg steht ein Dachstuhl in Flammen. Über dem Stadtteil steht eine dunkle Rauchwolke. © Lenthe-Medien/Reimer

Wie ein Feuerwehrsprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, war gegen 9.15 Uhr ein Dachstuhl in der Straße Karnapp aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Bereits beim Eintreffen der Kameraden stand der obere Teil des Gebäudes in Vollbrand.

Nach einer guten Stunde, gegen 10.24 Uhr, hatten die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle gebracht und gelöscht.

Zwischenzeitlich galten zwei Personen als vermisst. Eine von ihnen konnte telefonisch auch nicht erreicht werden, befand sich glücklicherweise aber auch nicht in dem Haus. Die zweite Person meldete sich später selbst an der Einsatzstelle.

Aufgrund der massiven Schäden am Gebäude und der Einsturzgefahr wurde für drei angrenzende Häuser ein Betretungsverbot ausgesprochen. Die Polizei organisierte für die betroffenen Bewohner Unterbringungen.