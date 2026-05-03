Direkt neben der Autobahn: Brennendes Haus verursacht massive Rauchentwicklung

Hamburg - Ein leerstehendes Abbruchhaus ist am Sonntag in Hamburg -Wilhelmsburg komplett in Brand geraten und hat für eine enorme Rauchentwicklung gesorgt.

Im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg steigen am Sonntagnachmittag dicke Rauchwolken in den Himmel. © Lenthe-Medien/Hingeberg-Pedersen

Ein Anrufer hatte die Feuerwehr alarmiert, sagte ein Sprecher. Zu dem Zeitpunkt hätten die Feuerwehrkräfte den Rauch südlich der Elbe bereits auf ihren Monitoren gesehen.

Ersten Erkenntnissen zufolge seien wohl keine Menschenleben in Gefahr gewesen. Es soll sich wohl niemand in dem Haus aufgehalten haben, es galt als unbewohnt.

Zur Brandursache konnte die Polizei zunächst nichts sagen. Das Feuer war beim Schröderschen Hof ausgebrochen, das ist direkt an der A1 und der A255. Die Autobahnen mussten den Angaben zufolge allerdings zunächst nicht gesperrt werden.