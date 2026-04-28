Reanimation! Feuerwehr entdeckt bei Einsatz leblose Person

Hamburg - Einsatz für die Feuerwehr im Hamburger Süden! Im Stadtteil Harburg ist am Dienstagmittag eine Wohnung in Brand geraten. Eine Person musste von den Einsatzkräften reanimiert werden.

Bei einem Feuer in Hamburg-Harburg musste eine Person reanimiert werden. © Lenthe-Medien

Wie ein Feuerwehrsprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, wurden die Kameraden gegen 14.06 Uhr in die Lassallestraße gerufen.

Dort war es in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses zu einem Brand gekommen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich noch eine Person in der Wohnung. Sie hatte zu diesem Zeitpunkt bereits keinen Puls mehr.

Die Feuerwehr brachte sie ins Freie und reanimierte sie. Als der Herzschlag wieder einsetzte, wurde der Mensch weiter medizinisch versorgt und von einem Notarzt begleitet in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.