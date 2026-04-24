Feuer auf Dach-Baustelle: Dunkler Rauch steigt in der Innenstadt auf

Hamburg - Aufregung in der Hamburger Innenstadt: Am Freitag ist von einem Gebäudedach am Jungfernstieg dunkler Rauch aufgestiegen. Die Feuerwehr musste anrücken.

Von einer Dach-Baustelle am Jungfernstieg stieg der Rauch auf, nachdem eine Pappe in Brand geraten und in einen Schacht gefallen war. © Citynewstv

Wie ein Sprecher gegenüber TAG24 erklärte, waren die Einsatzkräfte gegen 16.15 Uhr zum Hamburger Hof alarmiert worden.

Von einer Baustelle auf dem Dach stieg der Rauch auf, nachdem eine Pappe bei Schweißarbeiten in Brand geraten und in einen Schacht gefallen war.

Die Rauchentwicklung ließ ein größeres Feuer vermuten, laut dem Sprecher war der Brand aber nach wenigen Minuten wieder gelöscht.