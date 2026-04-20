Explosion? Brand und starker Rauch in Hamburger Kleingartenverein

Hamburg - Alarm in Hamburg ! Am Montag ist in einem Kleingartenverein im Süden der Hansestadt ein größeres Feuer ausgebrochen. Dichter Rauch stieg von der Brandstelle auf.

Dichter, schwarzer Rauch stieg am Montag über einem Kleingartenverein in Hamburg-Wilhelmsburg auf. © Lenthe-Medien/Reimer

Ein Sprecher der Feuerwehr erklärte gegenüber TAG24, dass die Einsatzkräfte gegen 11 Uhr zu dem Kleingartenverein am Niedergeorgswerder Deich im Stadtteil Wilhelmsburg alarmiert worden waren. Der Anrufer hatte eine Explosion gemeldet!

Als die Kameraden vor Ort eintrafen, stand eine fünf mal zehn Meter große Gartenlaube bereits lichterloh in Flammen. Dichter, schwarzer Rauch stieg auf.

Die Feuerwehrkräfte begannen umgehend mit den Löscharbeiten, die gegen 11.38 Uhr schließlich Erfolg zeigten. Die Nachlöscharbeiten werden allerdings noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Ungünstig: Auf dem Dach der Gartenlaube wurden laut dem Sprecher sogenannte Eternitplatten entdeckt, die Asbestfasern enthalten könnten. Der Umweltdienst der Feuerwehr überprüft die Lage zurzeit.