Drama am Elbstrand: Mädchen (10) geht vor Augen der Eltern unter, Suche beendet

Hamburg - Dramatische Suche in der Elbe! Dutzende Kräfte von Polizei, Feuerwehr und DLRG rückten am Donnerstag in Hamburg -Blankenese aus, um nach einem vermissten Kind (10) zu suchen. Doch am Abend schwanden die Hoffnungen, das Mädchen noch lebend zu finden. Die Suche wurde beendet.

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei rückten am Donnerstag zum Falkensteiner Ufer aus. © Lenthe-Medien/Heider

Wie die Feuerwehr mitteilte, sei am Nachmittag gegen 15.50 Uhr der Notruf eingegangen, dass ein Kind am Falkensteiner Ufer auf Höhe des Schiffswracks "MS Uwe" in der Elbe zu ertrinken drohe.

Sofort sei ein Großeinsatz gestartet worden. Feuerwehr und Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) waren mit Booten im Einsatz, auch Sonar-Taucher wurden angefordert, um nach dem Kind zu suchen.

Das Mädchen sei vor den Augen seiner Eltern in der Elbe versunken, bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr am Nachmittag weiter. Die Eltern würden vom seelsorgerischen Notdienst unterstützt. Wie ein TAG24-Fotograf berichtete, wurde in dem Zusammenhang auch eine Jugendliche betreut.

Am frühen Abend wollte man die Hoffnung noch nicht aufgeben, das Kind noch lebend zu finden, so ein Sprecher. Aufgrund des relativ kalten Wassers in der Elbe hätte die Zehnjährige mit viel Glück noch wiederbelebt werden können, wenn man sie denn gefunden hätte.

Gegen 20.50 Uhr stellten die Helfer die Suche dann aber endgültig ein. Eine Fortsetzung für Freitag sei nicht geplant. Man gehe davon aus, dass das Kind ertrunken sei.