Dunkle Rauchwolke über dem Hamburger Süden! Dachstuhl steht in Flammen

Hamburg - Großeinsatz im Hamburger Süden! Über dem Stadtteil Harburg steht seit rund einer Stunde eine dunkle Rauchwolke.

Wie ein Feuerwehrsprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, war gegen 9.15 Uhr ein Dachstuhl in der Straße Karnapp aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Die Feuerwehr ist derzeit mit drei Löschzügen vor Ort und kämpft gegen die Flammen. Auf Bildern ist deutlich zu erkennen, dass der Dachstuhl bereits in Teilen eingestürzt ist. Angaben zu verletzten Personen konnte der Sprecher zunächst nicht machen.