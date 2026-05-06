Dunkle Rauchwolke über dem Hamburger Süden! Dachstuhl steht in Flammen

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In Hamburg-Harburg ist am Mittwochmorgen ein Dachstuhl in Brand geraten. Die Feuerwehr kämpft mit zahlreichen Kräften gegen die Flammen.

Von Robert Stoll

Hamburg - Großeinsatz im Hamburger Süden! Über dem Stadtteil Harburg steht seit rund einer Stunde eine dunkle Rauchwolke.

In Hamburg-Harburg steht ein Dachstuhl in Flammen. Über dem Stadtteil steht eine dunkle Rauchwolke.
In Hamburg-Harburg steht ein Dachstuhl in Flammen. Über dem Stadtteil steht eine dunkle Rauchwolke.  © Lenthe-Medien/Reimer

Wie ein Feuerwehrsprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, war gegen 9.15 Uhr ein Dachstuhl in der Straße Karnapp aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Die Feuerwehr ist derzeit mit drei Löschzügen vor Ort und kämpft gegen die Flammen. Auf Bildern ist deutlich zu erkennen, dass der Dachstuhl bereits in Teilen eingestürzt ist. Angaben zu verletzten Personen konnte der Sprecher zunächst nicht machen.

Titelfoto: Lenthe-Medien/Reimer

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