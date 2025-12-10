Großeinsatz im Hafen! Chemische Reaktion löst Feuer aus

Hamburg - Großeinsatz der Feuerwehr im Hamburger Hafen! Am Mittwochmittag ist nach einer chemischen Reaktion in einem Entsorgungsbetrieb im Stadtteil Wilhelmsburg ein Feuer ausgebrochen. Mitarbeiter konnten Schlimmeres verhindern.

Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Kräften im Hamburger Hafen im Einsatz. © Lenthe-Medien/Presang

Wie eine Feuerwehrsprecherin auf TAG24-Nachfrage erklärte, war es gegen 12.20 Uhr zu einer Reaktion zwischen einer Säure und einem bislang noch unbekannten Stoff gekommen.

Diese löste einen Brand in einer Lagerhalle am Ellerholzweg aus.

Mitarbeiter reagierten sofort und konnte das Feuer erfolgreich löschen. Doch kurz nachdem die Feuerwehr selbst "Feuer aus" gemeldet hatte, kam er erneut zu einem Brand.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.