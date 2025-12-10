Großeinsatz der Feuerwehr! Vierköpfige Familie bei Gasaustritt verletzt

Hamburg - Großeinsatz für die Feuerwehr! In Hamburg ist eine vierköpfige Familie mutmaßlich durch Gasaustritt verletzt worden.

Bei einem Gasaustritt in einer Hamburger Wohnung wurde eine vierköpfige Familie verletzt. © NEWS5 / Fabian Höfig

Wie ein Feuerwehrsprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, waren die Einsatzkräfte ursprünglich zu einem Rettungseinsatz in die Hoheluftchaussee gerufen worden. Als sie die Wohnung der Familie betraten, schlug der CO2-Warner sofort Alarm.

Bei einer Überprüfung wurden erhöhte Werte gemessen, die wohl durch einen technischen Defekt einer Therme hervorgerufen wurden.

Die Eltern sowie eines der Kinder wurde leicht verletzt, ein weiteres sogar schwer und musste beatmet werden. Die Familie wurde mit Rettungswagen ins nahe gelegene UKE gebracht.

Bei einer erneuten Überprüfung konnte die Feuerwehr keine erhöhten Messwerte mehr feststellen. Mit einem Schornsteinfeger wird nun nach der möglichen Quelle für den Einsatz gesucht.