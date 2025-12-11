Feuer in Küche ausgebrochen: Einsatzkräfte retten Frau aus brennender Wohnung

Hamburg - Einsatz für die Feuerwehr im Hamburger Westen! Am Donnerstagvormittag mussten die Einsatzkräfte eine ältere Frau aus einer brennenden Doppelhaushälfte retten.

In Hamburg-Lurup brannte es am Donnerstagvormittag in einer Doppelhaushälfte. © NEWS5 / Sebastian Peters

Wie ein Feuerwehrsprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, waren die Kameraden gegen 10.15 Uhr zu dem Einsatz in der Wilsdorfallee gerufen worden.



Dort war es nach ersten Erkenntnissen in der Küche im Erdgeschoss einer Wohnung zu einem Brand gekommen. Dichter Rauch quoll beim Eintreffen der Kräfte bereits aus dem Gebäude.

Die Feuerwehr konnte eine Frau aus dem brennenden Haus retten. Sie soll nach TAG24-Informationen Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung erlitten haben. Das wollte der Sprecher aber nicht bestätigen.