Explosionsgefahr! Lagerhalle mit Gefahrenstoffen steht in Flammen

Hamburg - In Hamburg ist am Mittwochmorgen eine Lagerhalle mit Gefahrenstoffen in Brand geraten. Die Feuerwehr gab eine Warnung an die Bevölkerung heraus.

Rund 60 Einsatzkräfte sind bereits vor Ort, weitere auf dem Weg. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Um kurz nach 9 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr ein. In einer mit Gefahrenstoffen gefüllten Lagerhalle in der Industriestraße in Hamburg-Wilhelmsburg ist ein Feuer ausgebrochen.

Der Anrufer sprach von Explosionen, wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24 mitteilte.

Um 9.22 Uhr ging über das mobile Warnsystem eine Warnung an die Bevölkerung raus. Türen und Fenster sollen geschlossen gehalten, der Bereich gemieden werden.