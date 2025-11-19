Explosionsgefahr! Lagerhalle mit Gefahrenstoffen steht in Flammen
Hamburg - In Hamburg ist am Mittwochmorgen eine Lagerhalle mit Gefahrenstoffen in Brand geraten. Die Feuerwehr gab eine Warnung an die Bevölkerung heraus.
Um kurz nach 9 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr ein. In einer mit Gefahrenstoffen gefüllten Lagerhalle in der Industriestraße in Hamburg-Wilhelmsburg ist ein Feuer ausgebrochen.
Der Anrufer sprach von Explosionen, wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24 mitteilte.
Um 9.22 Uhr ging über das mobile Warnsystem eine Warnung an die Bevölkerung raus. Türen und Fenster sollen geschlossen gehalten, der Bereich gemieden werden.
Rund 60 Einsatzkräfte sind bereits vor Ort, weitere Feuerwehrleute sind auf dem Weg. Menschen seien nach Angaben der Sprechers nicht verletzt worden.
Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa