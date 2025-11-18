Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt: Feuerwehr gibt Entwarnung

Hamburg - Gasaustritt in Hamburg ! Bei Bauarbeiten beschädigte ein Bagger am Dienstagmittag eine Hausanschlussleitung.

Bei Bauarbeiten beschädigte ein Bagger am Dienstagmittag eine Leitung. © NEWS5 / Fabian Höfig

Die Einsatzkräfte waren am Bahrenfelder Steindamm vor Ort, bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg auf Nachfrage von TAG24.



Aufgrund des Gasaustritts durch die beschädigte Leitung sprach die Feuerwehr am Nachmittag eine Warnung aus, den betroffenen Bereich in einem Radius von 500 Metern zu meiden. Nur wenige Minuten später konnte die Beschädigung an der Gasleitung behoben werden, so ein Sprecher am Dienstagabend auf Nachfrage von TAG24.

Zuvor warnte der Sprecher am Nachmittag, beispielsweise keine Zigarettenstummel in Abwasserschächte zu werfen, da das Gas auch in unterirdischen Versorgungsgänge strömte.

Ein Reporter vor Ort berichtete, dass einige anliegenden Häuser aus Sicherheitsgründen zusätzlich evakuiert wurden. Diese Information konnte der Sprecher auf Nachfrage allerdings nicht bestätigen.