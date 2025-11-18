Auto steht in Tiefgarage in Brand! Feuerwehr spricht Warnung an Bevölkerung aus

Hamburg - Großeinsatz für die Hamburger Feuerwehr am Dienstagmorgen! Ein brennendes Auto in einer Tiefgarage hat seit sieben Uhr die Kameraden in Trab gehalten und hat für eine Warnung an die Bevölkerung gesorgt.

Die Feuerwehr kämpft in Hamburg gegen einen Brand in einer Tiefgarage. © NEWS5 / Fabian Höfig

Wie ein Feuerwehrsprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, war der Notruf gegen kurz nach sieben Uhr eingegangen. Anwohner hatten das Feuer im Albertiweg gemeldet.

Bereits beim Eintreffen sahen die Kameraden, wie dichter Rauch aus der Tiefgarage drang und die Straße sichtlich vernebelte.

Einsatzkräfte mit Atemschutzgeräten gingen ins Innere und löschten dort ein Auto, einen Kleinbus sowie einen Motorroller.

Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften vor Ort und hat die Flammen mittlerweile unter Kontrolle, wie die Polizei via X mitteilte.