Geht erneut ein Feuerteufel um? Schon wieder brennende Autos im Hamburger Osten

Im Hamburger Stadtteil Mümmelmannsberg sind in der Nacht zu Mittwoch ein Abschleppwagen und mehrere Fahrzeuge bei einem Brand beschädigt worden.

Von Robert Stoll

Hamburg - Geht der Feuerteufel immer noch um? Im Hamburger Osten haben in der Nacht zu Mittwoch erneut mehrere Autos gebrannt.

Wie ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes auf TAG24-Nachfrage erklärte, waren die Einsatzkräfte gegen 1.09 Uhr in die Strietkoppel im Stadtteil Mümmelmannsberg gerufen worden.

Dort stand ein Abschleppwagen samt Auto in Flammen. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand zwar löschen, doch die beiden Fahrzeuge brannten vollständig aus.

Durch die starke Hitzeentwicklung wurden noch vier weitere Wagen beschädigt.

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, auch hinsichtlich möglicher Brandstiftung.

In der vergangenen Woche musste die Feuerwehr mehrere Male nachts in den Stadtteil Billstedt ausrücken, weil dort immer wieder Fahrzeuge oder Papiercontainer gebrannt hatten. Die Polizei hatte einen Tatverdächtigen festnehmen können.

