Feuer im Autobahntunnel: A7 in Richtung Norden gesperrt

Hamburg - Feuer im Autobahntunnel! Auf der A7 ist am Montagvormittag in Hamburg ein Auto in Brand geraten. Die Autobahn ist in Richtung Norden gesperrt.

Aus der Oströhre des Stellingen-Tunnels quillt dichter Rauch. © NEWS5 / Fabian Höfig

Wie ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg auf TAG24-Nachfrage bestätigte, ist das Feuer gegen 11.30 Uhr in der Oströhre des rund 960 Meter langen Stellingen-Tunnels ausgebrochen.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte brannte der Wagen bereits in voller Ausdehnung. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Person durch den Brand verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt.

Rund 55 Kräfte der Feuerwehr sind im Einsatz. Das Feuer wurde bereits gelöscht, es laufen die Nachlöscharbeiten.

Die in Richtung Norden führende Oströhre ist derzeit noch gesperrt.