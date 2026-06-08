Feuer im Autobahntunnel führt zu Vollsperrung auf der A7: Eine Person verletzt

Hamburg - Feuer im Autobahntunnel! Auf der A7 ist am Montagvormittag in Hamburg ein Auto in Brand geraten. Die Autobahn musste voll gesperrt werden.

Aus der Oströhre des Stellingen-Tunnels quillt dichter Rauch. © NEWS5 / Fabian Höfig

Wie ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg auf TAG24-Nachfrage bestätigte, ist das Feuer gegen 11.30 Uhr in der Oströhre des rund 960 Meter langen Stellingen-Tunnels ausgebrochen.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte brannte der Wagen bereits in voller Ausdehnung. Nach ersten Erkenntnissen hat der Fahrer des Wagens eine Brandverletzung an der Hand davongetragen. Er wurde durch den Rettungsdienst versorgt.

Rund 55 Kräfte der Feuerwehr waren im Einsatz. Zwischenzeitlich musste die A7 an der Stelle voll gesperrt werden.

Zuletzt war noch die in Richtung Süden führende Oströhre gesperrt.