Feuer im Hamburger Hafen: S-Bahn-Strecke gesperrt
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Hamburg - Ein Feuer im Hamburger Hafen sorgte am Mittwoch für eine Sperrung auf den S-Bahn-Linien S3 und S5.
Gegen 12 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Straße An der Hafenbahn gerufen.
Dort war eine etwa 20 Quadratmeter große Grünfläche in Brand geraten, bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24.
Wegen des Feuerwehreinsatzes sind die S-Bahn-Linien S3 und S5 zwischen den Stationen Wilhelmsburg und Elbbrücken gesperrt. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet.
Rund 20 Einsatzkräfte waren an den Löscharbeiten beteiligt. Das Feuer ist laut Sprecher inzwischen gelöscht. Wann die S-Bahnen wieder regulär fahren, ist noch unklar.
Titelfoto: Julian Weber/dpa